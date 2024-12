POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

Im Zeitraum vom 12.12.2024, 14 Uhr bis 13.12.24, 6:50 Uhr ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mülheimer Straße in Mülheim-Kärlich gekommen.



Hierbei dürfte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki beim Vorbeifahren gestreift haben. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach



Telefon: 02632-921-0



