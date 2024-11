POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B49

Am 14.11.2024 gegen 16:30h kam es auf der B49 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Abfahrt zur B42, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug.

Der Unfallverursacher kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge mehrere Leitplanken-Elemente. Zu Personenschäden kam es nicht, jedoch war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für den Abschleppvorgang und die Reinigung der Fahrbahn musste die B49 in Fahrtrichtung Koblenz kurzzeitig vollgesperrt werden. Da der Verkehr ansonsten über zwei Fahrspuren normal fließen konnte, kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Um 17:25h konnten alle Fahrspuren wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.



