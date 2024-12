POL-PDKO: Verkehrskontrolle K70 - Verbot für Kfz > 3,5t

Braubach - Hinterwald (ots) - Am Dienstag, dem 10.12.2024 wurde eine Verkehrskontrolle auf der K70 zwischen Braubach und Dachsenhausen durchgeführt.

Hiermit wurde auf vermehrte Beschwerden von Verkehrsteilnehmenden reagiert. Die K70 ist (bis auf wenige Ausnahmen) für den LKW-Verkehr gesperrt. Der Grund liegt u.a. in der geringen Fahrbahnbreite. Durch notwendiges Ausweichen im Begegnungsverkehr entstehen so Schäden im Seitenbankett. Es werden daher weitere Kontrollen stattfinden.



Die bei der gestrigen Kontrolle aufgefallenen LKW-Führenden wurden mit einem empfindlichen Bußgeld belegt. Weiterhin wurde auf die weiträumige Umleitungsstrecke über die B260/B261/B49 sowie die L327/L333 hingewiesen.



Die K70 wird von den LKW-Führenden verbotswidrig als Abkürzung genutzt, da aufgrund der langfristig gesperrten L335 zwischen Dachenhausen und Braubach andernfalls weite Umwege entstehen.



