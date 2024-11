POL-PDKO: Unfall auf dem Moselring

Am 20.10.2024 gegen 17:48 Uhr ereignete sich auf dem Moselring in Koblenz ein Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Motorradfahrer und einem 19-jährigen Fahrer eines roten Kleinwagens.



Beide Fahrzeuge befuhren den Moselring aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Europabrücke. Bei einem Fahrstreifenwechsel kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zur Europabrücke stadtauswärts kurzzeitig gesperrt und der Verkehr über den Saarplatzkreisel abgeleitet werden.



Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer: 0261-92156300 in Verbindung zu setzen.



