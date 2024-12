POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Abend des 24.12.2024, gegen 22:30h, ereignete sich im Abfahrtsbereich der B9 an der Anschlussstelle Namedy ein folgenschwerer Verkehrsunfall durch einen Frontalzusammenstoß.

Hierbei wurde ein 61-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus wenig später verstarb. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Der 46-jährige Unfallverursacher wurde schwerverletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden die beteiligten PKW zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Darüber hinaus wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.



