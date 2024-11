POL-PDKO: Sachbeschädigung - PKW zerkratzt

Bendorf OT Stromberg (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2024, 18:30 Uhr und dem 19.10.2024, 13:00 Uhr wurde in Stromberg ein PKW beschädigt.

Das Fahrzeug war im betreffenden Zeitraum auf dem Parkplatz in der Straße Am Telegraphenberg geparkt. Unbekannte zerkratzten den Kofferraumdeckel des PKW. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen.



