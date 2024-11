POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeug durch sog. Reifenstechen

Der Fahrzeugführer fand außerdem an seinem Fahrzeug einen handschriftlichen Zettel vor.

Hierauf wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass er in einer Einfahrt parkt und nicht auf einem regulären Parkplatz.

Trotz ausreichender Restbreite der Einfahrt zum Parkplatz zwischen den Häusern Nr. 52/64 wies der Verfasser darauf hin, dass dies eine Zufahrt für u.a. Rettungsfahrzeuge und eben kein Parkplatz sei.

Das falsche Parken wurde weder an das Ordnungsamt oder die Polizei gemeldet, damit der Fahrzeugführer entsprechend sanktioniert wird.

Da keine weiteren Fahrzeuge beschädigt wurden, wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Tat speziell gegen den Falschparker gerichtet hat.

Den derzeit noch unbekannten Täter erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise von Personen, die Angaben zum möglichen Täter machen können.



