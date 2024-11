POL-PDKO: Presseerstmeldung Tödlicher Verkehrsunfall auf der B327 Höhe Kastellaun

Gegen 10:54h ereignete sich am heutigen Tage ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B327 in Höhe Kastellaun.





Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten mind. zwei PKW frontal, wodurch eine Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle verstarb. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde per Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen.



Die B327 bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr in diesem Bereich gesperrt; bitte weiträumig umfahren.



