POL-PDKO: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Ohlweiler und Schönborn

Zum momentanen Zeitpunkt kann die Eingangsmeldung durch die eingesetzten Kräfte bestätigt werden. Die Unfallaufnahme ist am Laufen. Die K3 ist in Fahrtrichtung Simmern und in Richtung Kirchberg für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird nachberichtet.



