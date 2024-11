POL-PDKO: Pressebericht Wochenende

Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 09.11.24, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein eine Verkehrsunfallflucht in Lahnstein in der Straße Im Lag gemeldet.



Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser seinen PKW Freitags in Höhe Haus Nr. 57 gegen 21.00 Uhr geparkt und morgens gegen 06.50 Uhr festgestellt, dass der Außenspiegel herunterhing und die Fahrerseite beschädigt ist. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Fahrraddiebstahl



Ebenfalls am Samstag wurde der Polizei Lahnstein der Diebstahl eines E-Bikes gemeldet. Nach Angaben der Geschädigten hatte diese ihr E-Bike in Lahnstein in der Adolfstraße auf dem Parkplatz gegenüber Haus Nr. 32 gegen 01.00 Uhr an einem Laternenmast mittels einem Schloss festgebunden und vormittags festgestellt, dass das Fahrrad entwendet wurde. Es handelt sich um ein graues Damen-Trekkingrad der Marke Kalkhoff.



Die Polizei Lahnstein bitte um sachdienliche Hinweise.



