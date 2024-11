POL-PDKO: Polizei Simmern stoppt flüchtendes Fahrzeug nach Verfolgungsfahrt

auf 15. Oktober 2024) zusammen mit seinen beiden 26-jährigen Mitfahrern, sich einer Verkehrskontrolle in Sohren zu entziehen. Nach einer anschließenden Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug schließlich auf der B50 gestoppt werden.

Gegen 00:30 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Simmern einen dunklen Volkswagen in der Hauptstraße in Sohren einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrer die Absicht der Beamten erkannte, beschleunigte er plötzlich und flüchtete in Richtung Niedersohren. Die Flucht führte über Laufersweiler und Büchenbeuren weiter auf die B50, wobei Geschwindigkeiten von über 190 km/h erreicht wurden.

Durch das koordinierte Zusammenziehen starker Kräfte der Polizei Simmern gelang es schließlich, das Fahrzeug ohne Gefahr für Unbeteiligte zu stoppen und die Flucht zu beenden. Der 28-jährige Fahrer sowie seine beiden 26-jährigen Mitfahrer, alle aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis stammend, wurden vorläufig festgenommen. Gegen alle drei Insassen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem steht der Fahrzeugführer im Verdacht, seinen PKW unter Drogeneinfluss geführt zu haben.

Zur vollständigen Aufklärung des Geschehens bittet die Polizeiinspektion Simmern um die Mithilfe der Bevölkerung und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

- Wer hat das Ereignis beobachten können?

- Wer wurde möglicherweise durch die riskante Fahrweise gefährdet?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Simmern rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06761-9210 entgegen.



