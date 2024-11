POL-PDKO: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall B50/B327 Hirschfeld

Bei dem Unfall stieß aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Lkw mit einem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn frontal zusammen. Der 39-jährige Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die B50/B327 ist im Bereich der Unfallstelle aktuell noch bis ca. 08:00 Uhr voll gesperrt, eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Kirchberg eingerichtet.



