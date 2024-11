POL-PDKO: Nachtrag zum Stromausfall in Halsenbach

Daher kommt es aufgrund der Reparatur bis zum Nachmittag zu Stromausfällen in acht Hashalten der Hauptstraße in Halsenbach. Ansonsten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen.



