POL-PDKO: Illegale Müllentsorgung in Andernach-Miesenheim

Am Sa. 30.11.2024, im Zeitraum von 09:00- 14:00 Uhr, entsorgten unbekannte Täter, auf einem Parkplatz des Hundesportvereins Andernach, an der Nette, mehrere Farbeimer und Kanister mit Motoröl.

Andernach (ots) -



Am Sa., 30.11.2024, im Zeitraum von 09:00- 14:00 Uhr, entsorgten unbekannte Täter, auf einem Parkplatz des Hundesportvereins Andernach, an der Nette, mehrere Farbeimer und Kanister mit Motoröl.

Die Polizei bittet Spaziergänger oder Personen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Die Polizei ist unter der 02632 - 9210 erreichbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

02632- 9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell