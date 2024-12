POL-PDKO: Diebstahl von Paketen

Andernach / Sankt Sebastian (ots) - Am 03.12.2024, zwischen 18:55 und 19:00 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in der Ortslage Sankt Sebastian zu Diebstählen von Paketen.

Der männliche Täter wurde von Zeugen beobachtet, wie er ein Paket aus einem Briefkasten und ein abgestelltes Paket vor einer Hauseingangstür entwendete. Danach entfernte sich der männliche Täter mit einem E-Scooter von der Örtlichkeit in Richtung Kesselheim.



Der männliche Täter wird von den Zeugen wie folgt beschrieben:



- ca. 1,80 m groß

- ca. 25-30 Jahre alt

- etwas kräftiger

- kurzer Vollbart

- trug dunkle Kleidung



Laut den Zeugen kam es in der Vergangenheit bereits zu mehrfachen Diebstählen in der Koblenzer Straße.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen machen können oder geschädigt sind, sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 -9210 zu melden.



