POL-PDKO: Andernach: B 256, Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nach dem bisherigen Ermittlungstand wurde folgender Unfallhergang ermittelt. Ein 51-jähriger Radfahrer aus der Stadt Andernach befuhr als Radfahrer die B 256 aus Richtung Industriegebiet "Weißes Haus" in Richtung Andernach - Miesenheim.

Da der Radfahrer keine Beleuchtung hatte und die Straße nicht ordnungsgemäß nutze, wurde er von einem 62- jährigen Fahrer eines Sattelzuges nicht rechtzeitig wahrgenommen. Trotz eingeleiteter Notbremsung kollidierte die Zugmaschine mit dem Radfahrer. Dieser kam zunächst zu Fall und verließ anschließend fußläufig die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Radfahrer konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich des Industriegebietes "Weißes Haus" angetroffen werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamente stand.

Bei dem LKW-Fahrer konnte ebenfalls Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille.

Bei beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Radfahrer wurde in ein nahliegendes Krankenhaus gebracht, um ihn ärztlich zu untersuchen.



