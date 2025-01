PI Simmern: Wochenendpressebericht 24.1.25- 26.1.25

Der 39-jährige Fahrzeugführer konnte in der Folge durch polizeiliche Kräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



2. Trunkenheit im Verkehr



Am Nachmittag des 25.01.2025 konnten Kräfte der Polizeiwache Hahn einen 44-jährigen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle konnten drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein darauf folgender Drogentest bestätigte den Verdacht. Darüber hinaus war der 44-jährige augenscheinlich alkoholisiert. Auch dieser Test war positiv und bestätigte ein Ergebnis von 0.97 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.



3. Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus



In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:55 Uhr kam es in Rheinböllen in der Mozartstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Beschuldigte ( männlich, 1,80cm - 1,90cm, Basecap, vermutlich Schal im Gesicht )verschaffte sich über den rückwärtigen Terrassenbereich über ein dort befindliches Fenster Zugang zum Gebäude. In der Folge wurde der Beschuldigte durch den im Haus befindlichen 34-jährigen Bewohner bei der Tatausführung gestört und verließ im Anschluss fluchtartig das Anwesen. Die anschließende Flucht erfolgte vermutlich mit einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg. Zum Meldungszeitpunkt ist über Stehlgut nichts bekannt. Wer sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



