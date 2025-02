Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schweren Raub in Koblenz-Metternich

Am Freitag, den 13.12.2024, um 20:15 Uhr, kam es in einem Friseursalon in Koblenz-Metternich zu einem versuchten schweren Raubüberfall.





Zwei bislang unbekannte Täter betraten nach Ladenschluss den Salon und forderten den Inhaber auf, die Einnahmen des Geschäfts auszuhändigen. Als dieser sich weigerte, zeigte ein Täter ein Messer vor und der zweite Täter attackierte den Inhaber. Als es dem Geschäftsinhaber schließlich gelang, sich gegen die Angriffe zu wehren, flüchteten beide Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.



Der nachfolgend beschriebene Täter 1 wurde durch die Gegenwehr des Inhabers erheblich an der Nase verletzt. Es ist anzunehmen, dass die erlittenen Verletzungen, Schwellung oder Hämatome bis zu zwei Wochen nach der Tat sichtbar waren.



Täterbeschreibungen



Täter 1:



- männlich



- braune kurze Haare



- 30 - 40 Jahre alt



- ca. 180 groß



- athletisch, kräftige Statur, ca. 80 - 85 kg



- helle Steppjacke (beige/weiß)



- osteuropäisches Aussehen



- an der Nase verletzt



Täter 2:



- männlich



- 30 - 40 Jahre alt



- 175 cm - 180 cm



- kräftige Statur, ca. 90 - 100 kg



- gerötete Augen



- deutschsprachig



- dunkle Daunenjacke



- führte ein Messer mit sich



- osteuropäisches Aussehen



Die Polizei sucht dringend Zeugen.



Phantombildern sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/f8jd3v4



Sind Ihnen Personen mit einer auffälligen Verletzung, wie zum Beispiel Hämatome, Nasenbruch, Schwellungen an der Nase, bekannt?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalwache Koblenz unter der Telefonnummer 0261-921 56390 entgegen



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell