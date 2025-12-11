Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter nach Betrug

Dort erlangte er in betrügerischer Absicht und unter Vorspiegelung falscher Behauptungen eine sogenannte "White-Card", mit welcher der Mann widerrechtlich 350 Euro vom Konto des Geschädigten abhob.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/WCm3FXi eingesehen werden.



Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Zentrale Anzeigenbearbeitung (ZAB) unter 0261-103 53162, die Kriminalwache Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell