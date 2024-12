Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle in Niederbieber

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Überfall auf die Tankstelle Shell in Neuwied-Niederbieber.

Die Täterperson bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete diese Täterperson fußläufig in unbekannte Richtung.



Täterbeschreibung:



männlich,

ca. 30-40 Jahre alt,

ca. 170 cm groß,

kräftige Statur/korpulent,

schwarze Pistole,

weiße Einweghandschuhe,

weiße Mund-/ Nasenmaske (FFP2),

Sonnen- oder normale Brille,

dunkelblauer Kapuzenpullover mit weißer Schrift "Camp-David", "25 Reg TM 63",

Bluejeans,

dunkle Schuhe mit weißer Sohle und weißen Streifen,

leicht auffälliges Gangbild



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/MEMF9xO eingesehen werden.



Zeugen, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Neuwied, Tel: 02631 / 878-0, in Verbindung zu setzen.



