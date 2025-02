Nicht zugelassenes Leichtkraftrad entwendet – Presseaufruf

Im Zeitraum, von Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bis Samstagmorgen, wurde durch bisher unbekannte Täter, in der Rheinstraße, ein abgestelltes Leichtkraftrad der Marke "Yamaha" entwendet.

Das entwendete Zweirad wurde später in Urbar beschädigt im

Uferbereich aufgefunden.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Sinzig

Telefon: 02622-94020

pibendorf@polizei.rlp.de





