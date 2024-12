Nachtragsmeldung zur Verkehrsbeeinträchtigung am Kreisverkehr der L118

Wie bereits gemeldet, kam es gegen 04:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der L118 bei Nickenich.



Die Fahrzeugführerin fuhr aus unbekannten Gründen geradeaus über den Kreisverkehr und landete danach mit ihrem Fahrzeug neben der K53 im Graben.

Beim Aussteigen rutschte die Fahrerin noch ein Stück weiter in das teils unwegsame Gelände hinab, sodass es ihr nicht möglich war sich ohne Hilfe der Feuerwehr und der Polizei aus dieser Lage zu befreien.

Sie konnte dann nach einiger Zeit aus der Situation fast unverletzt gerettet werden. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird vorläufig auf circa 8000Euro geschätzt.

Der Gesundheitszustand der Fahrerin wird erstmal im Krankenhaus untersucht. Ermittlungen zur Unfallursache und zur Fahrtauglichkeit dauern an.



