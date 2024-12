Nachtrag zur Pressemeldung: Größerer Feuerwehreinsatz im Wohnpark

Weißenthurm - Am Abend des 30.11.2024 kam es zu einem Feuerwehreinsatz "Im Wohnpark Nette" in Weißenthurm.

Hintergrund war ein im Keller ausgebrochenes Feuer. Durch die Rauchentwicklung mussten alle Anwohner des Gebäudes evakuiert werden. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr Weißenthurm gelöscht werden und die Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

POK´in Arens



Telefon: 02632-921-0

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell