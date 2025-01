Nachtrag zur Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 48

Am 09.01.2025 um 18.01 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der A48, Richtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung gemeldet.

Hierbei fuhr ein 44jähriger Pkw-Fahrer aus dem Donnersbergkreis auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 63jährigen Pkw-Fahrers aus dem Kreis Mayen-Koblenz ungebremst auf, nachdem er laut Zeugenaussagen zuvor mehrere Fahrzeuge rechts überholt hatte. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug des 63jährigen ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Durchgangsfahrbahn wurde durch den nachfolgenden Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung musste aufgrund Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. eineinhalb Stunden aufrechterhalten werden. Eine Ableitung wurde an der Anschlussstelle Polch eingerichtet.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte ein starker Alkoholgeruch bei dem 44jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Es konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,44 Promille festgestellt werden. Der 63jährige Pkw-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Vor Ort befanden sich Kräfte der Polizeiautobahnstation Mendig, der Polizeiinspektion Mayen, des Rettungsdienstes, der freiwilligen Feuerwehr Maifeld sowie der Autobahnmeisterei Kaisersesch.



