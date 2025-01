Nachtrag zum Polizeieinsatz am Gymnasium auf der Karthause

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich wahrscheinlich um ein Pfefferspray handelte, welches in einem Obergeschoss des Schulgebäudes versprüht wurde. Dieses Stockwerk wurde anschließend geräumt und die betroffenen Schüler in der Aula durch den Rettungsdienst erstversorgt. Insgesamt klagten 40 Schüler über Atemwegsbeschwerden und/ oder Reizungen. Eine Schülerin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Zur Abklärung, ob es sich möglicherweise um Gas oder andere gefährliche Stoffe handeln könnte, wurde ebenfalls die Berufsfeuerwehr alarmiert. Dies konnte durch die Feuerwehr nicht bestätigt werden.



Insgesamt waren über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes beteiligt. Der Einsatz wurde gegen 12:00 Uhr beendet.

Die Ermittlungen zu dem Verursacher oder der Verursacherin dauern an.



