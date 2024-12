Mülheim-Kärlich, OT Urmitz.-Bahnhof: Verkehrsunfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am 31.12.24, gegen 01:11 Uhr, wurde durch eine Streife der PI Andernach im Bereich der Ortslage Mülheim-Kärlich, an der L 121, Ortsteil Urmitz/ Bahnhof, ein verunfalltes Motorrad aufgefunden.

Dieses Fahrzeug war augenscheinlich kurz vorher verunfallt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer leicht verletzt angetroffen werden.

Bei der Überprüfung des 43-jährigen, aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Einen Führerschein besaß die Person nicht.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Das Motorrad ist ein Totalschaden. An der Verkehrsinsel entstand geringer Sachschaden.



