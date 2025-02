Möhnentreiben in Mülheim-Kärlich - Sicherheitskonzept war erfolgreich

Mülheim-Kärlich (ots) -



Am 27.02.2024 veranstaltete der Möhnen Club 1950 Mülheim e.V. das traditionelle Möhnentreiben im Stadtbereich von Mülheim-Kärlich. Ab 12:00 Uhr wurden Zufahrtsstraßen für den Personenverkehr gesperrt, um den Zugbereich von Fahrzeugen frei zu halten. Pünktlich um 14:11 Uhr begann das Möhnentreiben mit Fußgruppen.



Die Polizei Andernach zeigte während der Veranstaltung deutlich wahrnehmbare Präsenz und führte mehrere Personenkontrollen durch, um die Sicherheit der bei sehr gutem Wetter friedlich feiernden Besucher zu gewährleisten.



Bereits kurz nach Beginn des Umzuges kam es im Rahmen einer Personenkontrolle zu einer Widerstandhandlung, bei der ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden zivile Polizeikräfte in den Nachmittagsstunden auf eine streitende Personengruppe aufmerksam, wobei der Hauptaggressor schließlich in Gewahrsam genommen werden musste, da er sich nicht beruhigen ließ. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffes gegen Polizeibeamte. In den frühen Abendstunden kam es im Rahmen einer Personenkontrolle zu einer weiteren Widerstandshandlung, die eine polizeiliche Strafanzeige nach sich zieht.



Insgesamt wurden 5 Strafanzeigen gefertigt.



Die Polizei Andernach zeigt sich mit der Vorplanung und Durchführung der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Möhnen Club und den beteiligten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sehr zufrieden. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung bis auf wenige Ausnahmen friedlich und fröhlich. Das Sicherheitskonzept, welches in den letzten Jahren fortentwickelt wurde, hat sich bewährt.



