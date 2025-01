Mehrere nächtliche Fahrten unter Drogeneinfluss

Zunächst fiel den Beamten gegen Mitternacht ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters In der Hohl in Koblenz-Moselweiß auf. Auf Nachfrage gab er zu, Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und THC.



Gegen 2 Uhr nachts sahen die Kollegen dann einen weiteren Fahrer eines E-Scooters, der in Richtung der Burgstraße in der Koblenzer Altstadt unterwegs war. Der 27-Jährige gab den Konsum von Kokain und Cannabis zu. Ein entsprechender Test bestätigte die Angaben. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Promillewert von 0,2.



Beiden Fahrern wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sowie die E-Scooter präventiv sichergestellt. Die beiden Männer erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das BtmG sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß §24a II StVG.



