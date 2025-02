Mehrere geparkte PKW mutwillig beschädigt

02.2025) wurden in der Marktstraße in Vallendar zumindest drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. So wurden unter anderem eine Heckscheibe eingeschlagen, Scheibenwischer abgerissen und Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Floeth



Telefon: 02622-94020



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell