Mehrere Einbrüche in Koblenz - Tatverdächtiger festgenommen

Seit Mai 2025 kam es in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen sowie in der Umgebung von Koblenz, vorwiegend zur Nachtzeit, zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

Hierbei drang der Täter in die Wohnräume ein und
entwendete hier vorwiegend Bargeld und Schmuck. Aufgrund der
Schilderungen von Zeugen und Geschädigten richtete sich der
Tatverdacht gegen eine unbekannte männliche, ca. 50-jährige Person.
Die intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz
führten letztendlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der
Ende Oktober im süddeutschen Raum vorläufig festgenommen werden
konnte. Aufgrund eines Haftbefehls erfolgte die Einlieferung in die
Justizvollzugsanstalt zwecks Untersuchungshaft. Es handelt sich bei
dem Tatverdächtigen um einen 57-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

