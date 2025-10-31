Mehrere Einbrüche in Koblenz - Tatverdächtiger festgenommen

Hierbei drang der Täter in die Wohnräume ein und

entwendete hier vorwiegend Bargeld und Schmuck. Aufgrund der

Schilderungen von Zeugen und Geschädigten richtete sich der

Tatverdacht gegen eine unbekannte männliche, ca. 50-jährige Person.

Die intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz

führten letztendlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der

Ende Oktober im süddeutschen Raum vorläufig festgenommen werden

konnte. Aufgrund eines Haftbefehls erfolgte die Einlieferung in die

Justizvollzugsanstalt zwecks Untersuchungshaft. Es handelt sich bei

dem Tatverdächtigen um einen 57-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.



