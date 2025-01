Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei in Koblenz

Zu insgesamt 18 Einbrüchen in Kellerräume kam es durch bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 22.01.2025, 20:45 Uhr und Donnerstag, 23.01.2025, 02:00 Uhr. Zuerst wurde in einen Kellerraum in der Stademannstraße eingebrochen und ein Koffer entwendet.