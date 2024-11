Langholztransporter kippte um

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Anhänger des Lkw in der Einfahrt in einen Kreisel um. Der Lkw war voll beladen mit Langholz.

Aufgrund der länger andauernden Bergungsarbeiten musste die L182 in diesem Bereich für ca. sieben Stunden voll gesperrt werden.



