Lahnstein - Polizeiliche Maßnahmen an der BBS Lahnstein

in der BBS Lahnstein (Schulstraße)zu Sachbeschädigungen bzw. einem möglichen Einbruch in das Gebäude.



Die polizeilichen Maßnahmen (Spurensuche) dauern derzeit noch an. Die Schülerinnen und Schüler wurden seitens der Schulleitung dahingehend informiert, dass der Präsenzunterricht im Gebäude heute ausfällt.



Es besteht keine Gefahr für Personen. Wir berichten nach. Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell