Kruft: Fahren ohne Führerschein, Strafvereitelung

Die 32-jährige Unfallverursacherin befuhr die Abfahrt der A61 und wollte nach links in Richtung Kruft abbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw, der aus Richtung Plaidt kam.



Der Pkw-Fahrer konnte zwar einen Zusammenstoß vermeiden, musste aber in den Straßengraben ausweichen. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es von einem Abschleppdienst abgeschleppt. Zunächst einigte man sich ohne die Polizei hinzuzuziehen.

Die Unfallverursacherin zeigte den Unfall später auf hiesiger Dienststelle an. Im Rahmen der Ermittlungen wurde auch der 24-jährige Halter des Unfallbeteiligten Fahrzeuges aufgesucht. Dieser gab an, dass er der Fahrer sei, verstrickte sich aber mehr und mehr in Wiedersprüche. Weitere Ermittlungen durch die Beamten hiesiger Dienststelle bei der Abschleppfirma führten dann zur Lösung des Rätsels. Hier meldete sich der eigentliche Fahrer und versuchte den Abschleppmitarbeiter telefonisch zu überreden, dass dieser die Polizei doch anlügen soll, da er keinen Führerschein habe.



Der eigentliche 28- jährige "Geschädigte" muss sich u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie versuchter Anstiftung zur Strafvereitelung verantworten. Der 24-jährige Halter des Fahrzeuges wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Strafvereitelung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PI Andernach



Telefon: 02632- 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell