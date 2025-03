Koblenz – Zeugen- und Hinweisaufruf nach einer körperlicher Auseinandersetzung am 14.03.2025

Am Freitag, dem 14.03.2025, kam es in der Franz-Weis-Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt wurde.





Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise:



Wer hat am 14.03.2025, zwischen 19 und 20 Uhr, in der Franz-Weis-Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0261-92156-390 entgegen.



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





