Koblenz - Verkehrsunfall in der Steinstraße





Ein vierjähriges Mädchen wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand von einem PKW erfasst und dadurch schwer verletzt, es wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.



Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz wurde in die Unfallermittlungen einbezogen. Derzeit können keine weiteren Angaben zum Hergang sowie den Unfallfolgen gemacht werden. Die Steinstraße ist bereits wieder befahrbar.



