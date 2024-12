Koblenz - Verkehrsunfall am Bahnhofsvorplatz

Beim Überqueren der Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg wurde ein 85-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang und um die 35-jährige Fahrzeugführerin dauern an. Wir bitten, von weiteren Anfragen abzusehen.



