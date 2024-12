Koblenz – Sachbeschädigungen und Diebstähle an Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Die Ladekabel wurden durchtrennt und vermutlich auch entwendet.



Drei Ladestationen befinden sich beim Globus-Markt in der Jakob-Caspers-Straße in (56070) Koblenz und zwei weitere bei dem Penny-Markt in der Beatusstraße (56073) Koblenz.



Es ist ein Gesamtschaden von mehr als 50.000 Euro entstanden.



Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wurden zur angegebenen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?



Hinweise bitte per E-Mail an kdkoblenz.zab@polizei.rlp.de oder telefonisch an 0261/92156-390.



