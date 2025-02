Koblenz - Falschfahrer auf der A61 konnte festgenommen werden

Das Fahrzeug bewegte sich auf der Richtungsfahrbahn Nord in die entgegengesetzte Richtung. Auf dem Rastplatz Pellenz rammte das Fahrzeug einen in die Fahndung eingebundenen Streifenwagen. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit, die Polizeibeamten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Fahrzeug konnte sich von der Örtlichkeit entfernen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Tatverdächtige sich im Anschluss gegen 04.20 Uhr in Plaidt ein fremdes Fahrzeug verschafft haben, mit dem die Flucht fortgesetzt wurde. Letztendlich konnte die Person, ein 38-jähriger Mann aus dem Landkreis Cochem-Zell, im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen gegen 05.00 Uhr in Wolken festgenommen werden.



Wir bitten ausdrücklich um Verständnis, dass wir aufgrund der noch andauernden Ermittlungen zu den Abläufen und zu den beteiligten Personen im Moment auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell