Koblenz - Böllerwürfe auf Personen / Polizei Koblenz konnte Tatverdächtige ermitteln

In der Nacht zum 30.12.2024, gegen 0.50 Uhr, wurden der Polizei Koblenz Böllerwürfe aus einem Fahrzeug in Richtung einer Personengruppe im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers gemeldet.

Zuvor sei es bereits auf einem Parkplatz am Peter-Altmeier-Ufer ein Böller offensichtlich gezielt in Richtung einer der Personen geworfen worden.



Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrzeug konnten die Beamtinnen und Beamten vier männliche Personen im Alter von 19-22 Jahren antreffen und kontrollieren. Im Rahmen der der Kontrolle verdichteten sich die Verdachtsmomente.



Es wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt.



Hinweis:



Aus gegebener Veranlassung möchte die Polizei alle Feierwilligen erneut um einen sorgsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern bitten.



Zugleich möchten wir darauf hinweisen, dass das Abbrennen von (freiverkäuflichen) Feuerwerkskörpern nur am 31.12.2024 und 01.01.2025 erlaubt ist. Außerhalb dieses Zeitraums kann das einen Verstoß (Ordnungswidrigkeit) darstellen.



Außerdem kann der unsachgemäße Umgang mit entsprechenden Gegenständen der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung begründen, wenn dadurch Personen verletzt werden oder werden könnten. Beim Abbrennen von Böllern und Feuerwerkskörpern können Temperaturen von mehreren hundert bis über eintausend Grad Celsius entstehen, welche zu schweren Verletzungen führen können.



