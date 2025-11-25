Kinderansprecher im Bereich Eich – Polizei sucht Zeugen und gibt wertvolle Verhaltenstipps



Der Junge verhielt sich vorbildlich, entfernte sich aus dem Bereich

und suchte eine in der Nähe wohnhafte Verwandte auf.

Der Mann wird beschrieben mit kurzen roten Haaren und heller Haut. Er

soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Die

Polizei verstärkt die Präsenz und geht selbstverständlich jedem

Hinweis nach.

Derzeit liegen keine weiteren Hinweise auf eine Gefahrenlage für

Kinder vor.



Meldungen darüber, dass Kinder von Fremden angesprochen wurden,

verbreiten sich heute sehr schnell, insbesondere in den sozialen

Netzwerken, und wirken oftmals beängstigend und beunruhigend auf die

Eltern und Sorgeberechtigten.

Diese Besorgnis sollte nicht auf die Kinder projiziert werden,

vielmehr sollten die Kinder sensibilisiert werden.

Die Polizei rät dazu, mit dem Kind über solche Situationen zu

sprechen und Verhaltensregeln für den Schulweg sowie andere Wege,

z.B. in der Freizeit festzulegen. Es sollen klare Absprachen

getroffen werden, mit wem das Kind mitfahren oder mitgehen darf.

Kinder sollen gelobt werden, wenn sie sich anvertrauen.

Selbstsicherheit schützt Kinder.

Weiterhin wird empfohlen folgende Verhaltensregeln zu vereinbaren.

- Abstand zu anderen Personen und Autos halten

- Niemals in ein fremdes Auto einsteigen

- Nicht in ein Gespräch verwickeln lassen

- In einer Notsituation auf sich aufmerksam machen

- In Gruppen bewegen, nach Möglichkeit nicht allein

- Kinder sollten die Notrufnummer der Polizei „110“ kennen



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, keine Gerüchte über

die sozialen Netzwerke zu verbreiten und sich über seriöse Quellen zu

informieren.

Hinweise nimmt die Polizei Andernach unter 02632/921-0 oder jede

andere Dienststelle entgegen.



