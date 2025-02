Hachenburg - Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Hachenburg - Einladung für Medienvertreter

Am Mittwoch, dem 26. Februar 2025, findet um 11.00 Uhr in der Hochschule der Deutschen Bundesbank Hachenburg die offizielle Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiinspektion Hachenburg, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Mario Sedello statt.





Medienvertreter, die an einer Berichterstattung interessiert sind, werden gebeten, sich bis Freitag, 21.02.2025, telefonisch unter 0261/103-50020 oder per E-Mail unter service.presse@polizei.rlp.de anzumelden.



