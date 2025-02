Gemeinsame Streife der Polizei und des Vollzugsdienstes der Stadt Koblenz

Die Koblenzer Polizei sowie der Vollzugsdienst des städtischen Ordnungsamtes waren auch an diesem Wochenende gemeinsam auf Fußstreife in der Koblenzer Altstadt unterwegs.

Ziel hierbei ist es, sichtbare Präsenz zu zeigen, als Ansprechpartner den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stehen und das Sicherheitsgefühl der Bewohner und Besucher nachhaltig zu stärken.



An diesem Wochenende wurden im Rahmen dieser Streifen 28 Personenkontrollen durchgeführt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt neben 3 Pfeffersprays auch 3 Messer sowie eine Druckluftwaffe aufgefunden und sichergestellt.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt und Platzverweise erteilt. Erst nachdem fünf Personen die Ingewahrsamnahme angedroht wurde, kamen diese dem Platzverweis nach. Darüber hinaus wurden Drogenkontrollen bei minderjähren Personen und jungen Fahrzeugführern durchgeführt. Bei einer minderjährigen Person wurden neben Zigaretten auch zwei Joints festgestellt. Bei einem jungen Fahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz konnten am Peter-Altmeier-Ufer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, ein Drogentest auf THC reagierte positiv. Auch hier wurden entsprechende Anzeigen eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell