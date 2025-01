"Gelegenheit macht Diebe" - Polizei Koblenz warnt vor Diebstählen aus PKW

In den letzten Tagen kam es im Stadtteil Ehrenbreitstein zu mehreren Diebstählen aus geparkten PKW.

Tatorte waren dabei die Parkplätze am dortigen Bahnhof sowie unterhalb der B42 und Im Teichert.



Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten Wertgegenstände.



Gleichgelagerte Fälle wurden in jüngster Vergangenheit auch im Bereich der südlichen Vorstadt sowie der Altstadt registriert.



Die Polizei weist darauf hin: Lassen Sie keine Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefone, Laptops oder Geldbörsen bzw. Taschen, insbesondere nicht sichtbar im Fahrzeug liegen und achten Sie darauf, dass Sie ihr Fahrzeug immer und überall verschließen.



