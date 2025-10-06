Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Die sofort entsandte Streife erwischte den Beschuldigten "auf frischer Tat", wie er mit dem gestohlenen Mountainbike davonradelte. Dieser zeigte sich zunächst von der polizeilichen Aufforderung, stehen zu bleiben, unbeeindruckt - konnte nach kurzer Verfolgung der Beamten im Vollsprint aber gestellt werden. In seinem Rucksack konnten ein Seitenschneider sowie ein durchtrenntes Spiralschloss aufgefunden und sichergestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,92 Promille. Der 48-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ergebnis: Anzeigen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Trunkenheit im Verkehr.



Der Geschädigte bzw. Eigentümer des Fahrrads wurde bislang nicht ermittelt. Es handelt sich um ein neongelbes "Cannondale Trail" Mountainbike. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 zu melden.



