Fahren unter Alkoholeinfluss

Zu tief ins Glas geschaut hatte am Abend des 05.2025 ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Argenthal, B50 (ots) -



Zu tief ins Glas geschaut hatte am Abend des 05.4.2025 ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Der 60-jährige wurde aufgrund seiner Fahrweise durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Simmern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten deutliche Anzeichen festgestellt werden, welche auf einen Konsum von Alkohol hindeuteten. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest betätigte den Verdacht der polizeilichen Kräfte. Der Test erbrachte 1,36 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



