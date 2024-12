Fahndungserfolg bei der Polizeiautobahnstation Montabaur

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Wohnmobils, kamen den Polizeibeamten Zweifel an der Echtheit der ausgehändigten Fahrzeugdokumente. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab dann, dass das Wohnmobil Ende November von einem Parkplatz entwendet worden war. Der Täter hatte nicht nur gefälschte Kennzeichen montiert, sondern auch den Beamten totalgefälschte Fahrzeugdokumente ausgehändigt. Gegen den 67-jährigen Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, er wurde vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde er durch das zuständige Kriminalpolizeikommissariat erkennungsdienstlich behandelt und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

Das Wohnmobil im Wert von ca. 50.000,-EUR wurde sichergestellt & der rechtmäßige Eigentümer aus Sachsen freute sich über ein vorgezogenes "Weihnachtsgeschenk".

Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgte die Pressemeldung mit zeitlichem Verzug.



