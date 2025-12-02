Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der BAB48 Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Mayen und Polch

Am 02.12.2025 um 07:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der A48, Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Mayen und Polch gemeldet.

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme.



Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird ausdrücklich darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



