Hierzu der wichtige Hinweis: Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Das Polizeipräsidium Koblenz dankt Ihnen für die Unterstützung.
Erledigung - Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigem Martin F. aus Lahnstein vom 22.09.2025, 10.11 Uhr