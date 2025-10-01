Erledigung - Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigem Martin F. aus Lahnstein vom 22.09.2025, 10.11 Uhr

Die Vermisstenfahndung nach Herrn F. wird hiermit zurückgenommen. Die Gründe für diese Maßnahmen liegen nicht mehr vor.





Hierzu der wichtige Hinweis: Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Das Polizeipräsidium Koblenz dankt Ihnen für die Unterstützung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-92156110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell