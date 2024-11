Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung nach Verkehrsunfall

Krunkel / NR (ots) - Am Vormittag des 04.09.2024 gegen 09:40 Uhr ereignete sich auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe der Autobahnkilometrierung 55,200 (Gemarkung Krunkel) ein Alleinunfall bei regennasser Fahrbahn.

Der 32 jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus dem Rhein-Main Gebiet befuhr den mittleren Fahrstreifen bei starkem Regen und Aquaplaning mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und drehte sich entgegen des Uhrzeigersinns bevor es wieder auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte am Unfallfahrzeug zudem eine mangelhafte Bereifung (Profiltiefe unter 1,6mm) festgestellt werden.

Über eine Strecke vom circa 200 Metern lagen auf allen drei Fahrstreifen Trümmerteile des verunfallten Fahrzeugs. Weiterhin lief über die selbe Strecke hinweg eine erhebliche Menge an Öl und Treibstoff auf alle Fahrstreifen und den Seitenstreifen.

Aufgrund der hohen Menge an auslaufenden Betriebsstoffen und dem anhaltenden Regen war die gesamte Fahrbahn extrem schmierig und nicht befahrbar.

Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei beauftragt, welche aufgrund einer mangelhaften Rettungsgasse und einer Vielzahl von auf der Fahrbahn laufenden Fahrzeuginsassen im Stau über eine Stunde für die Anfahrt benötigte.

Nach deren Eintreffen und zügiger Reinigung des Seitenstreifens konnte der Verkehr dann an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Zwischenzeitlich belief sich der Rückstau auf bis zu 10 Kilometer.



